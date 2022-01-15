Дерево упало и раздавило автомобиль с людьми в Киеве: фото и видео последствий урагана

День 14 января в столице Украины оказался сложным на погодные условия. Мощный ураган наделал немало бед.

Скорость ветра достигала 25 метров в секунду. Последствиями стали падение деревьев, электроопор, десятки поврежденных автомобилей. Также известно, что пострадали люди.

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Инцидент на Верховинной: дуб упал на автомобиль с людьми

На Верховинной в Святошинском районе Киева вечером 14 января от порыва ветра упал большой дуб и электроопоры. Дерево искорежило 14 автомобилей. Причем, в одном из них были люди.

Сообщения об инциденте в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям получили в 20:47.

КАРС "Киевская служба спасения" в фейсбуке проинформировала, что из раздавленного автомобиля спасатели деблокировали двух человек , одного из них пришлось госпитализировать.

, одного из них пришлось госпитализировать. Однако по неофициальной информации, пострадавших трое, причем водитель Peugeot погиб от травм, а госпитализировали женщину-пассажира.

Последствия урагана в Киеве: фото "Информатор" и КАРС "Киевская служба спасения"

В другом районе города, на Минском массиве, сосна упала на автомобиль прямо во время его движения. Но пока неизвестно, пострадал ли там кто-то.

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