Дерево упало и раздавило автомобиль с людьми в Киеве: фото и видео последствий урагана
Источник:"Информатор"
День 14 января в столице Украины оказался сложным на погодные условия. Мощный ураган наделал немало бед.
Скорость ветра достигала 25 метров в секунду. Последствиями стали падение деревьев, электроопор, десятки поврежденных автомобилей. Также известно, что пострадали люди.
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Инцидент на Верховинной: дуб упал на автомобиль с людьми
На Верховинной в Святошинском районе Киева вечером 14 января от порыва ветра упал большой дуб и электроопоры. Дерево искорежило 14 автомобилей. Причем, в одном из них были люди.
Сообщения об инциденте в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям получили в 20:47.
- КАРС "Киевская служба спасения" в фейсбуке проинформировала, что из раздавленного автомобиля спасатели деблокировали двух человек, одного из них пришлось госпитализировать.
- Однако по неофициальной информации, пострадавших трое, причем водитель Peugeot погиб от травм, а госпитализировали женщину-пассажира.
Последствия урагана в Киеве: фото "Информатор" и КАРС "Киевская служба спасения"
В другом районе города, на Минском массиве, сосна упала на автомобиль прямо во время его движения. Но пока неизвестно, пострадал ли там кто-то.
В этот же день:
- Во Львове в пятницу, 14 января, бурлила настоящая непогода. Посреди зимы бил гром и вспыхивали молнии.
- Оборванные провода, поваленные деревья и рекламные конструкции: страшные последствия непогоды в Киеве.
Напомним в видео: во Львове летом из-за урагана в парке погибли двое молодых людей