"Дикарский флешмоб": в Киеве неизвестные обвешивают дерево тележками из супермаркета
15 сентября 2021 , 10:49Читати новину українською
Источник:Фейсбук "Киев Оперативный"
В Киеве каждый день ночью неизвестные вешают на дерево тележки из супермаркета. Утром дворник убирает их, но они появляются снова. Так продолжается уже более 2 недель.
Тележки из супермаркета вешают на дерево с 1 сентября. Оно расположено на углу Янгеля и Борщаговской.
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Постоянно появляются новые
В сквере "Поляна" неизвестные завешивают дерево тележками. На фото видно, что их, как минимум 10. Для чего и кто это делает – неизвестно. Дворник убирает тележки каждое утро, но ночью их снова кто-то вешает.
Тележки из супермаркета вешают на дерево в Киеве / Фото Big Kyiv
Люди по-разному отреагировали на ситуацию. Большинство – смеется. Вот несколько реакций:
- "Спилили бы уже, всем было бы легче, особенно дворнику";
- "Здесь хоть намек на символизм в искусстве мог бы быть. Это лучше, чем то увечье, которое делают с деревьями коммунальщики";
- "Гости города приехали на учебу, й*пта";
- "Нечистая сила завелась, нужно срочно священника вызвать, пусть освятит!";
- "А мне нравится, я бы оставил. Тем более там не дерево, а обрубок какой-то".