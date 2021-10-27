Дом встряхнуло: в Броварах раздался мощный взрыв со вспышкой

В городе Бровары под Киевом ночью 27 октября раздался мощный взрыв со вспышкой. Впоследствии он перерос в масштабный пожар. Особенно его почувствовали жители района Ветерок.

На место инцидента немедленно прибыли пожарные экипажи и скорая помощь. Но, к счастью, никто не пострадал. Свидетели сняли, как в небо поднимается большой столб дыма, сквозь который видно красное зарево.

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Рвануло на химическом предприятии

Вызов спасателям поступил в 0:42. Им сообщили о взрыве на территории предприятия "Втортех", которое занимается асбестоалюминиевой переработкой. Опасный инцидент произошел на улице Луценко.

Прибывшие на место бойцы ГСЧС обнаружили, что взрыв установки по переработке алюминия разрушил стену и кровлю в одном из помещений завода. Кроме того, там загорелось 200 кг алюминиевого порошка.

Сначала огонь охватил лишь отдельные очаги, но затем перекинулся на металлическое складское помещение с древесиной, принадлежащее компании "Шелест".



На заводе загорелось 200 килограммов алюминиевого порошка / Фото полиции Киевской области

Пожар тушили почти два часа

В конце концов, спасателям удалось полностью обуздать огонь в 2:31. Для этого привлекли пять машин и 18 членов экипажа.

Кроме того, группа части специальных работ по радиационной, химической и биологической защите оперативно провела необходимые замеры в городе. Они не показали превышения норм горевших веществ в воздухе. Следовательно, жителям Броваров ничего не угрожает.



Пожар и взрыв разрушили стену и кровлю одного из помещений / Фото полиции Киевской области

Горожане пожаловались на дым и дрожь

В сети местные жители писали, что после сильного взрыва в промзоне облако дыма начало накрывать жилые районы города.

Люди успели увидеть огромную вспышку, а потом почувствовали, как дрожат их дома и лязгают окна.

Звук от взрыва был настолько громким, что некоторые броварчане очнулись в панике.



В результате взрыва и пожара никто не пострадал / Фото полиции Киевской области

Дело будет расследовать полиция

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, правоохранители уже открыли уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности. Виновникам грозит взыскание штрафа от 50 до 120 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Взрыв на заводе по переработке алюминия разбудил жителей Броваров / Фото Главного управления ГСЧС в Киевской области, "Киева оперативного"

В Броварах ночью раздался взрыв: видео