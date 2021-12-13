"Достать соседа" в реале: в Вышгороде полиция поймала неадеквата, державшего в страхе дом

В Киеве правоохранители задержали агрессивного молодого человека, который нападал на людей, крушил имущество соседей и даже применил перцовый баллончик против полиции. Об этом стало известно 13 декабря.

О скандальном случае рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небытов. По его словам, 36-летний мужчина уже давно не давал спокойно жить людям в одной из многоэтажек. Однако в последние несколько дней его выходки стали просто невыносимыми.

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Теперь горе-соседу грозит до 5 лет заключения / Фото из Фейсбука Андрея Небытова

Злоумышленник забрызгал полицейских из перецевого баллончика / Фото из Фейсбука Андрея Небытова

Сметал все на своем пути

Прибыв на место вызова, полицейские сразу увидели следы агрессивного поведения горе-соседа. Вокруг валялись сбитый кондиционер, поломанные почтовые ящики, искореженные двери, битое стекло окон. Кроме того, виновник такого погрома ломился к людям в квартиры и лез драться.

Досталось и правоохранителям

Надеясь унять злоумышленника, представители полиции постучали к нему в дверь. Однако мужчина, открыв их, забрызгал правоохранителей из перцового баллончика. В конце концов в дом агрессора был вынужден ворваться спецназ в противогазах и скрутить непокорного дебошира.

Злоумышленник разбил в подъезде даже почтовые ящики / Фото из Фейсбука Андрея Небытова

Во время задержания мужчина успокоился и перестал сопротивляться / Фото из Фейсбука Андрея Небытова

Сменил гнев на милость

Когда полицейские сообщили мужчине, за что его задерживают, он спокойно стоял во флисовом халате и уже даже не пытался сопротивляться или спорить.

Как выяснилось, за последний год вышгородский хулиган неоднократно терроризировал соседей, ходил с ножом навеселе, нападал на прохожих с краской или бросал камни. Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы,

– подытожил Небытов.

Еще одно опасное соседство

На Русановке люди начали жаловаться на неадекватного мужчину, который постоянно бьет женщин и показательно хватается за свой половой орган.

Впоследствии выяснилось, что агрессивный сосед страдает шизофренией, однако мать не кладет его на лечение вовремя.

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Текст публікації Андрія Нєбитова:

Задув газом сусідів і поліцейських, вибивав двері, трощив майно. Неспокійними видались ці дні для жителів однієї з багатоповерхівок Вишгорода. Сліди агресії одного із тутешніх мешканців були всюди: збитий кондиціонер, зламані поштові скриньки, зіпсовані двері, вибиті шибки. А в якийсь момент цей 36-річний молодик почав ломитись людям у двері й кидатись у бійку.

Поліцейські, які прибули на виклик, постукали до квартири лиходія. У відповідь він бризнув їм в обличчя перцевим газом.

На цих кадрах ви побачите, що трапилось далі, коли до оселі агресора зайшов спецназ у протигазах.

Тихо і спокійно поводився цей зухвалець у флісовому халаті, коли йому повідомляли про затримання. Як з'ясувалось, за останній рік вишгородський лиходій неодноразово тероризував сусідів, ходив з ножем напідпитку, нападав на перехожих з фарбою або кидав каміння. Тепер чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

Вдячний поліцейським за оперативні та професійні дії, а громадянам за те, що вчасно повідомили про агресивні витівки сусіда до поліції й більш тяжких наслідків вдалося уникнути.