Про скандальний випадок розповів очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов. За його словами, 36-річний чоловік вже давно не давав спокійно жити людям в одній із багатоповерхівок. Однак в останні кілька днів його витівки стали просто нестерпними.

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Тепер горе-сусіду загрожує до 5 років ув'язнення / Фото з фейсбуку Андрія Нєбитова



Зловмисник забризкав поліціянтів із перецевого балончика / Фото з фейсбуку Андрія Нєбитова

Змітав усе на своєму шляху

Прибувши на місце виклику, поліціянти одразу побачили сліди агресивної поведінки горе-сусіда. Навколо валялися збитий кондиціонер, поламані поштові скриньки, понівечені двері, бите скло вікон. Крім того, винуватець такого погрому ломився до людей у квартири і ліз битися.

Дісталося і правоохоронцям

Сподіваючись вгамувати зловмисника, представники поліції постукали до нього у двері. Однак чоловік, відчинивши їх, забризкав правоохоронців із перцевого балончика. Зрештою в оселю агресора був змушений увірватися спецназ у протигазах й скрутити непокірного дебошира.



Зловмисник потрощив у під'їзді навіть поштові скриньки / Фото з фейсбуку Андрія Нєбитова



Під час затримання чоловік заспокоївся і перестав чинити опір / Фото з фейсбуку Андрія Нєбитова

Змінив гнів на милість

Коли поліціянти повідомили чоловіку, за що його затримують, він спокійно стояв у флісовому халаті й уже навіть не намагався чинити опір чи сперечатися.

Як з'ясувалося, за останній рік вишгородський лиходій неодноразово тероризував сусідів, ходив із ножем напідпитку, нападав на перехожих з фарбою або кидав каміння. Тепер чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі,

– підсумував Нєбитов.

Іще одне небезпечне сусідвство

На Русанівці люди почали скаржитися на неадекватного чоловіка, який постійно б'є жінок і показово хапається за свій статевий орган.

Згодом з'ясувалося, що агресивний сусід страждає на шизофренію, однак мати не кладе його на лікування вчасно.

У Вишгороді затримали чоловіка, який влаштував сусідам терор: відео

Текст публікації Андрія Нєбитова:

Задув газом сусідів і поліцейських, вибивав двері, трощив майно. Неспокійними видались ці дні для жителів однієї з багатоповерхівок Вишгорода. Сліди агресії одного із тутешніх мешканців були всюди: збитий кондиціонер, зламані поштові скриньки, зіпсовані двері, вибиті шибки. А в якийсь момент цей 36-річний молодик почав ломитись людям у двері й кидатись у бійку.

Поліцейські, які прибули на виклик, постукали до квартири лиходія. У відповідь він бризнув їм в обличчя перцевим газом.

На цих кадрах ви побачите, що трапилось далі, коли до оселі агресора зайшов спецназ у протигазах.

Тихо і спокійно поводився цей зухвалець у флісовому халаті, коли йому повідомляли про затримання. Як з'ясувалось, за останній рік вишгородський лиходій неодноразово тероризував сусідів, ходив з ножем напідпитку, нападав на перехожих з фарбою або кидав каміння. Тепер чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

Вдячний поліцейським за оперативні та професійні дії, а громадянам за те, що вчасно повідомили про агресивні витівки сусіда до поліції й більш тяжких наслідків вдалося уникнути.