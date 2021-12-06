Виявилося, що чоловік мешкає зі своїми батьками, і вони теж часто потерпають від його агресії. Попри це, жодних кроків для його втихомирення вони не роблять.

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Нападає зненацька

Потерпілі від дій шизофреніка скаржаться, що він атакує зненацька, проходячи повз. Дівчина, яка постраждала через нього останньою, розповіла, що зловмисник просто схопив її за волосся і потягнув назад. Лише дивом потерпіла втрималася на ногах. Чоловік же мовчки пішов геть. На нього написали заяву в правоохоронні органи, але поки це нічого не дало.

Мати вигороджує хворого сина

Усі сусіди неадекватного чоловіка виступають за його примусове лікування. Він часто лупцює не лише батька та матір, але й сторонніх жінок, яких зустрічає у ліфті. Через такого сусіда в будинку, де він живе, навіть впала вартість житла.

Киянка Тетяна, яка живе у дворі з поганою славою, розповіла, що агресія чоловіка нібито спричинена його статевим потягом до жінок. Раніше він відчував його і до підлітків, але тепер таке трапляється рідше.

Побоюючись за свою безпеку, люди згодні навіть шукати кошти у благодійників на обстеження агресивного сусіда у платній медклініці та на закупівлю йому необхідних препаратів на постійній основі.

Втім, на заваді реалізації цього сценарію стала мати хворого, яку не бентежить неадекватна поведінка її сина.

Він же не б'ється. Ну, штовхнув, голоси почалися – і штовхнув. Буває, що крикнеш на нього, і все. Якби я знала, я б його не випускала. Я довго не клала його в лікарню через COVID-19,

– каже літня жінка.

У лікарні все списали на саботаж

Тим часом у психіатричній лікарні пояснили, що раптові напади люті в чоловіка трапляються через недотримання курсу лікування. Там також зазначили, що домогтися примусового лікування хворого можна буде, якщо поліція владнає справу до кінця. Все, що потрібно, – це довести, що чоловік дійсно нападає на жінок та травмує їх.

Натомість правоохоронці обмежилися лише профілактичною бесідою з родиною хворого і вважають, що на цьому питання можна закрити.

Як вберегтися від нападу

Поки небезпечний сусід лежить у лікарні, втім невдовзі він повернеться додому, а з ним, імовірно, – і проблеми усього району. Втім, люди вже доволі добре вивчили його поведінку й зрозуміли, як уникнути нападу. Вони радять не показувати йому свій страх, дивитися у вічі, не повертатися спиною та чемно вітатися.

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