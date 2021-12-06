Оказалось, что мужчина живет со своими родителями, и они тоже часто страдают от его агрессии. Несмотря на это, никаких шагов для его усмирения они не предпринимают.

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Нападает врасплох

Потерпевшие от действий шизофреника жалуются, что он атакует врасплох, проходя мимо. Девушка, пострадавшая из-за него последней, рассказала, что злоумышленник просто схватил ее за волосы и потащил назад. Лишь чудом потерпевшая удержалась на ногах. Мужчина же молча ушел. На него написали заявление в правоохранительные органы, но пока это ничего не дало.

Мать выгораживает больного сына

Все соседи неадекватного мужчины выступают за его принудительное лечение. Он часто бьет не только отца и мать, но и посторонних женщин, которых встречает в лифте. Из-за такого соседа в доме, где он живет, даже упала стоимость жилья.

Киевлянка Татьяна, живущая во дворе с плохой славой, рассказала, что агрессия мужчины якобы вызвана его половым влечением к женщинам. Раньше он чувствовал его и к подросткам, но теперь такое случается реже.

Опасаясь за свою безопасность, люди согласны даже искать средства у благотворителей на обследование агрессивного соседа в платной медклинике и закупку необходимых препаратов на постоянной основе.

Впрочем, препятствием реализации этого сценария стала мать больного, которую не смущает неадекватное поведение ее сына.

Он ведь не дерется. Ну, толкнул, голоса начались – и толкнул. Бывает, что крикнешь на него, и все. Если бы я знала, я бы его не выпускала. Я долго не клала его в больницу из-за COVID-19,

– говорит пожилая женщина.

В больнице все списали на саботаж

Между тем в психиатрической больнице объяснили, что внезапные приступы ярости у мужчины происходят из-за несоблюдения курса лечения. Там также отметили, что добиться принудительного лечения больного можно будет, если полиция доведет дело до конца. Все, что нужно – это доказать, что мужчина действительно нападает на женщин и травмирует их.

В то же время правоохранители ограничились лишь профилактической беседой с семьей больного и считают, что на этом вопрос можно закрыть.

Как уберечься от нападения

Пока опасный сосед лежит в больнице, но вскоре он вернется домой, а с ним, вероятно, – и проблемы всего района. Впрочем, люди уже хорошо изучили его поведение и поняли, как избежать нападения. Они советуют не показывать ему свой страх, смотреть в глаза, не поворачиваться спиной и вежливо здороваться.

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