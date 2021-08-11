Дрифт на Софиевской площади в Киеве: прокуратура хочет изъять автомобили

Правоохранители хотят конфисковать автомобили, на которых 10 августа дрифтовали на Софиевской площади. Это хотят сделать в рамках уголовного производства, которое открыли накануне.

Речь идет о машинах, которые использовали в съеме рекламы. В прокуратуре Киевской области заявили, что уже решается соответствующий вопрос.

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Новые детали следствия

Следователи установили, что Дорожно-эксплуатационного управления Шевченковского района относительно согласования никто не обращался. Поэтому действия представителей компании, проводившей съемку, не были согласованы.

Также в прокуратуре напомнили, что памятник Богдану Хмельницкому, вокруг которого дрифтовали, является памятником искусства 19 века. А вот расположенный рядом Софийский собор – вообще памятник архитектуры 11 века, который входит в список наследия ЮНЕСКО.

Коротко о резонансном утреннем дрифте в Киеве

10 августа утром в Киеве на Софийской площади проходили рекламные съемки бренда Red Bull. Для съемки использовали автомобили, которые дрифтовали по площади.

Как следствие почти 2 тысячи квадратных метров покрытия площади было в следах шин. Из-за этого полиция открыла производство по статье о хулиганстве.

Хоть и в момент съемок там были по меньшей мере 20 полицейских, которые за всем наблюдали.

А представители Red Bull Ukraine извинились за ситуацию, а также пообещали убрать ее последствия. Важно, что это было уже после того, как на площадь приехала клининговая компания. Уборщики сказали, что в целом придется убирать примерно 2 – 3 дня.

Организаторы ссылались на разрешение заповедника "София Киевская". Однако там все опровергли, поскольку не выдавали никаких разрешений.