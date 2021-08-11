Мовиться про машини, які використовували в зніманні реклами. У прокуратурі Київщини заявили, що вже "вирішується" відповідне питання.

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Нові деталі слідства

Слідчі встановили, що Шляхово-експлуатаційного управління Шевченківського району за погодженням ніхто не звертався. Тому дії представників компанії, яка проводила зйомку, не були погоджені.

Також у прокуратурі нагадали, що пам'ятник Богданові Хмельницькому, довкола якого дрифтували, є пам'яткою мистецтва 19 століття. А ось розташований поруч Софійський собор – взагалі пам'ятка архітектури 11 століття, яка входить до Списку спадщини ЮНЕСКО.

Коротко про резонансний ранковий дрифт у Києві

10 серпня зранку у Києві на Софійській площі відбувалися рекламні зйомки бренду Red Bull. Для знімання використали автомобілі, які дрифтували площею.

Як наслідок майже 2 тисячі квадратних метрів покриття площі було в слідах шин. Через це поліція відкрила провадження за статтею про хуліганство.

Хоч і в момент зйомок там були щонайменше 20 поліцейських, які за всім спостерігали.

А представники Red Bull Ukraine вибачилися за ситуацію, а також пообіцяли прибрати її наслідки. Важливо, що це було вже після того, як на площу приїхала клінінгова компанія. Прибиральники сказали, що загалом доведеться прибирати приблизно 2 – 3 дні.

Організатори посилалися на дозвіл заповідника "Софія Київська". Проте там все спростували, оскільки не видавали жодних дозволів.