Дрифт на Софиевской площади: КГГА ранее отказала Red Bull – документы

В КГГА обнародовали документ, который подтверждает – организаторы дрифта на Софиевской площади все же обращались за согласованием, однако им отказали. Однако их перенаправили в другое учреждение. Также в сети обнародовали якобы заявление, где просили согласования мероприятия в полиции.

Red Bull обращались в Госадминистрацию 3 августа, а ответ им предоставили через 2 дня. А вот дата обращения в полицию неизвестна.

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Почему обращение в заповедник необходимо

В тексте документа говорится, что компания должна обратиться к заповеднику "София Киевская". Это было нужно, чтобы там определили соответствие этого мероприятия исторической среде.

Также в заповеднике должны были оценить возможность негативного техногенного воздействия на состояние памятников. Этот документ предоставил Отдел мониторинга и координации массовых мероприятий в Киеве.



Город отказал в разрешении съемок / Документ, который предоставили в КГГА

Обращались ли к заповеднику

Когда история получила огласку в сети, бывший министр экологии Игорь Шевченко написал, что в "Софии Киевской" предоставили компании необходимое разрешение.

Однако, впоследствии ситуацию прокомментировали в заповеднике и опровергли это. Там отметили, что разрешения никто не давал, поэтому организаторы не имели права проводить такое мероприятие.

Возможно, компания писала в полицию

Бывший нардеп Игорь Луценько обнародовал в своем фейсбуке документ, где якобы Red Bull обращается к председателю Нацполиции Киева. Там говорилось о том, что компания в лице координатора съемок Елизаветы Онашко просит разрешить проведение дрифта.

Однако следует отметить, что на заявлении не указана дата, когда ее подписали и подали. Поэтому неизвестно, действительно ли ее присылали. Также в МВД заявили, что организаторы действа не получали согласования от полиции Киева.

Заявление Red Bull в полицию Киева / Фотографии Игоря Луценко

КГГА требует извинений от компании

Заместитель председателя КГГА Владимир Прокопов написал в своем телеграме, что КГГА требует от компании Red Bull официального извинения. Также он добавил, что ожидает завершения расследований, которые правоохранители начали накануне.

Поскольку Софийский собор является памятником ЮНЕСКО и национальным достоянием, требую от Red Bull UA публичного извинения перед киевлянами и перед украинцами за пренебрежение к памятникам культуры,

– написал чиновник.

Что известно о дрифте на Софиевской площади