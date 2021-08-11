Red Bull обращались в Госадминистрацию 3 августа, а ответ им предоставили через 2 дня. А вот дата обращения в полицию неизвестна.
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Почему обращение в заповедник необходимо
В тексте документа говорится, что компания должна обратиться к заповеднику "София Киевская". Это было нужно, чтобы там определили соответствие этого мероприятия исторической среде.
Также в заповеднике должны были оценить возможность негативного техногенного воздействия на состояние памятников. Этот документ предоставил Отдел мониторинга и координации массовых мероприятий в Киеве.
Город отказал в разрешении съемок / Документ, который предоставили в КГГА
Обращались ли к заповеднику
Когда история получила огласку в сети, бывший министр экологии Игорь Шевченко написал, что в "Софии Киевской" предоставили компании необходимое разрешение.
Однако, впоследствии ситуацию прокомментировали в заповеднике и опровергли это. Там отметили, что разрешения никто не давал, поэтому организаторы не имели права проводить такое мероприятие.
Возможно, компания писала в полицию
Бывший нардеп Игорь Луценько обнародовал в своем фейсбуке документ, где якобы Red Bull обращается к председателю Нацполиции Киева. Там говорилось о том, что компания в лице координатора съемок Елизаветы Онашко просит разрешить проведение дрифта.
Однако следует отметить, что на заявлении не указана дата, когда ее подписали и подали. Поэтому неизвестно, действительно ли ее присылали. Также в МВД заявили, что организаторы действа не получали согласования от полиции Киева.
Заявление Red Bull в полицию Киева / Фотографии Игоря Луценко
КГГА требует извинений от компании
Заместитель председателя КГГА Владимир Прокопов написал в своем телеграме, что КГГА требует от компании Red Bull официального извинения. Также он добавил, что ожидает завершения расследований, которые правоохранители начали накануне.
Поскольку Софийский собор является памятником ЮНЕСКО и национальным достоянием, требую от Red Bull UA публичного извинения перед киевлянами и перед украинцами за пренебрежение к памятникам культуры,
– написал чиновник.
Что известно о дрифте на Софиевской площади
- Утром 10 августа там устроили дрифт-шоу 2 автомобилей.
- Это было нужно для снятия рекламного ролика Red Bull.
- Почти 2 тысячи квадратных метров покрытия на площади были в следах шин.
- Туда приехала клининговая компания, которая 2 – 3 дня будет отмывать мостовую.
- Полиция открыла уголовное производство, поскольку событие якобы было незаконным.
- Впоследствии оказалось, что за дрифтом наблюдали более 20 правоохранителей.
- В прокуратуре заявили, что сейчас решается вопрос изъятия автомобилей.