Грязный дрифт: в Софии Киевской рассказали, сколько времени понадобится на очистку площади
Источник:"Громадське радіо"
Убирать следы резины на Софийской площади очень трудно. Об этом рассказала генеральный директор национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская.
По словам женщины, потребуется как минимум 3 дня на такие работы. Причем привлечены не только коммунальщики, но и клининговые компании
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Дрифт на Софийской площади: сколько времени понадобится на ее очистку
Генеральный директор национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская сообщила, что на Софийской площади работают "и коммунальщики, и клининговые компании". Но следы утреннего дрифта "очень тяжело отмываются".
Куковальская убеждена, что "в цивилизованном мире таких запросов к местным администрациям не поступало бы". Речь о запросах о разрешении на дрифт в историческом месте.
Проводить то, что сегодня произошло, – это надо быть вообще безбашенными, без элементарной культуры. Это место святое, это место, где зародилась наше государство,
– подчеркнула директор "Софии Киевской".
И добавила, что в Киеве же есть много мест, где можно было бы провести такое мероприятие, причем без каких-либо препятствий. Также женщина еще раз подчеркнула, что в заповедник не поступали никакие запросы:
- "Я думаю, что даже письмо, которым апеллирует КГГА, было сделано на скорую руку, задним числом, когда уже все произошло. В КГГА компании отказали, а отказать компании могли только на основе нашего письма. А к нам никто не обращался".
Коротко о резонансном утреннем дрифте в Киеве
10 августа утром в Киеве на Софийской площади происходили рекламные съемки бренда Red Bull Ukraine. И все бы ничего, но в мероприятии использовали авто, которые дрифтовали по площади на большой скорости.
- Следствием этого стало значительное загрязнение плитки на площади. Кроме того, как выяснилось впоследствии, разрешений на проведение таких съемок никто не выдавал.
Полиция уже начала производства по статье о хулиганстве. А представители Red Bull Ukraine тем временем извинились за ситуацию, и пообещали убрать ее последствия.
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