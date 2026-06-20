В Броварах автобус столкнулся с авто: погибли двое детей, 7 травмированы в больнице

19 июня в Броварах произошло ДТП со смертельным исходом. В результате столкновения автомобиля с автобусом погибли дети 2 и 4 лет.

Еще девять человек пострадали. Об этом сообщили полиция Киевской области и мэр Броваров Игорь Сапожко.

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Каковы подробности ДТП в Броварах?

ДТП произошло в 19:55. Полиция предварительно установила, что 29-летний водитель автомобиля ВАЗ двигался по улице Привокзальная и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автобусом, за рулем которого находился 54-летний мужчина.

По уточненным данным в автомобиле находились 10 человек – 3 взрослых и 7 малолетних детей в возрасте от 2 до 11 лет,

– сообщил Игорь Сапожко.

Сначала сообщалось, что в результате столкновения и, несмотря на усилия медиков, погиб двухлетний ребенок. Впоследствии в больнице от полученных травм скончалась также 4-летняя девочка.

К тому же пострадали водитель и другие пассажиры легковушки. Семь из них госпитализированы в тяжелом и среднем состоянии. Одного ребенка врачи отпустили домой после оказания помощи.

Продолжается досудебное расследование обстоятельств по части статьи 286 УК Украины о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшем смерть потерпевшего.

Напомним, в Шептицком на Львовщине 13 июня произошло смертельное ДТП. В результате столкновения автомобилей Renault Megane и Peugeot Partner погибла водитель последнего. Также пострадала другая водитель и трое пассажиров.