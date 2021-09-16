В ДТП в Киеве столкнулись грузовик АТБ и микроавтобус

На улице Гетьмана в Киеве столкнулись микроавтобус и грузовик АТБ. Из-за аварии осложнилось движение троллейбусов. В результате ДТП никто не пострадал.

Авария произошла около 9 утра в Соломенском районе. Движение троллейбусов должны были восстановить в 10: 30.

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Остановились троллейбусы

На улице Гетьмана столкнулись микроавтобус и грузовик АТБ, который вез продукты в супермаркет. Предварительно говорят, что пострадавших нет. Полиция пока не прокомментировала инцидент.

От удара микроавтобус развернуло на разметку остановки общественного транспорта. именно поэтому движение троллейбусов осложнилось. По данным СМИ, в "Киевпастрансе" говорят, задерживались такие троллейбусы: № 22, 27, 30, 42.

Они двигались в направлении Севастопольской площади. Движение должны были восстановить почти через пол часа – в 10: 29

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