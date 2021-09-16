Аварія сталася близько 9 ранку у Солом'янському районі. Рух тролейбусів мали відновити о 10:30.

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Зупинились тролейбуси

На вулиці Гетьмана зіштовхнулись мікроавтобус та вантажівка АТБ, яка везла продукти до супермаркету. Попередньо кажуть, що постраждалих немає. Поліція поки що не прокоментувала інцидент.

Від удару мікроавтобус розвернуло на розмітку зупинки громадського транспорту. саме тому рух тролейбусів ускладнився. За даними ЗМІ, "Київпастрансі" кажуть, затримувалися такі тролейбуси: № 22, 27, 30, 42.

Вони рухалися в напрямку Севастопольської площі. Рух мали відновити майже через пів години – о 10:29

На вулиці Гетьмана зіштовхнулись вантажівка АТБ та мікроавтобус: відео "Київ Медіа"

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