Авария произошла около 9 утра в Соломенском районе. Движение троллейбусов должны были восстановить в 10: 30.
Обратите внимание На Киевщине грузовик влетел в локомотив на железнодорожном переезде
Остановились троллейбусы
На улице Гетьмана столкнулись микроавтобус и грузовик АТБ, который вез продукты в супермаркет. Предварительно говорят, что пострадавших нет. Полиция пока не прокомментировала инцидент.
От удара микроавтобус развернуло на разметку остановки общественного транспорта. именно поэтому движение троллейбусов осложнилось. По данным СМИ, в "Киевпастрансе" говорят, задерживались такие троллейбусы: № 22, 27, 30, 42.
Они двигались в направлении Севастопольской площади. Движение должны были восстановить почти через пол часа – в 10: 29
Похожее ДТП 13 сентября
- Авария произошла около 22:00 на Харьковском шоссе в Дарницком районе Киева.
- Водитель маршрутки не смотрел в зеркало и начал выезжать из кармана.
- В то время водитель грузовика АТБ не успел затормозить.
- Согласно ПДД, фура должна была бы пропускать маршрутку, так что формально виноват водитель АТБ.
- По неподтвержденной информации, в отношении водителя грузовика составили протокол о нарушении ПДД, что привело к аварии.