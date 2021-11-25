Двор на Соломенке украсили неэкологичным арт-объектом: жители разошлись во вкусах

В одном из дворов Соломенского района Киева кто-то из жителей украсил забор и деревья фигурами из пластиковых бутылок. Соответствующие фотографии появились в сети 24 ноября.

Кто именно стал автором инсталляции – неизвестно, однако соседи отнеслись к ней неоднозначно. Кто-то воспринял это как проявление творчества, а кто-то – как безвкусицу и засорение территории.

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Пластмассовые цветы и причудливые вороны

На фотографиях видно, что забор и деревья плотно оплели разноцветными цветами, вырезанными из бутылок, крышечками от кефира и молока и даже новогодним дождиком. Кроме того, на одной из веток посадили пару ворон, также изготовленных из мусора.

В комментариях под заметкой некоторые люди начали шутить, что эти "скульптуры" пришли на смену лебедям из резиновых шин, которые улетели в теплые края. Кроме того, пользователи фейсбука обратили внимание, что народные умельцы даже покупают специальные книги, где объясняют, как из выброшенных бутылок делать разные фигуры.



На дереве "дизайнер" поселил пару ворон / Фото из фейсбука "Тисни"



На стволе развесили пластмассовые цветы и крышечки от бутылок / Фото из фейсбука "Тисни"



Жителей дома возмутил слишком инициативный сосед, который оплел пластиковыми гирляндами весь забор / Фото из фейсбука "Тисни"



Некоторые из жителей дома считают такой декор безвкусицей / Фото из фейсбука "Тисни"

Вместо пластика – мурал, очищающий воздух

На улице Большой Васильковской появился уникальный мурал, который якобы обладает способностью очищать воздух, как 200 деревьев. Такого эффекта художнице удалось добиться, благодаря использованию специальной краски.

Текст публикации из сообщества "Тисни":

Помните этих ворон и другие пластиковые "украшения" на Соломенке? Продолжение следует... Остапа, что называется, понесло... Я едва поверила своим глазам, когда увидела это. Остановитесь!!! А вы как относитесь к такому?