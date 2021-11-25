Хто саме став автором інсталяції – невідомо, однак сусіди поставилися до неї неоднозначно. Хтось сприйняв це як прояв творчості, а хтось – як несмак і засмічення території.

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Пластмасові квіти та химерні ворони

На світлинах видно, що паркан та дерева щільно обплели різнокольоровими квітами, вирізаними з пляшок, кришечками від кефіру та молока і навіть новорічним дощиком. Крім того, на одній із гілок посадили пару ворон, також виготовлених зі сміття.

У коментарях під дописом деякі люди почали жартувати, що ці "скульптури" прийшли на зміну лебедям із гумових шин, які відлетіли у вирій. Крім того, користувачі фейсбуку звернули увагу, що народні умільці навіть купують спеціальні книги, де пояснюють, як з викинутих пляшок робити різні фігури.



На дереві "дизайнер" оселив пару ворон / Фото з фейсбуку "Тисни"



На стовбурі розвішали пластмасові квіти та кришечки від пляшок / Фото з фейсбуку "Тисни"



Мешканців будинку обурив надто ініціативний сусід, який обплів пластиковими гірляндами увесь паркан / Фото з фейсбуку "Тисни"



Дехто з мешканців будинку вважає такий декор несмаком / Фото з фейсбуку "Тисни"

Замість пластику – мурал, що очищує повітря

На вулиці Великій Васильківській з'явився унікальний мурал, який нібито має здатність очищувати повітря, як 200 дерев. Такого ефекту художниці вдалося домогтися, завдяки використанню спеціальної фарби.

Текст публікації зі спільноти "Тисни":

Пам'ятаєте цих ворон та інші пластикові "прикраси" на Солом‘янці? Продовження триває… Остапа, що називається, понесло… Я ледве повірила своїм очам, коли побачила це. Астанавітєсь!!! А ви як ставитеся до такого?