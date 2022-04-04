Фото, на котором счастлива семья за праздничным столом в своей квартире, Беленюк нашел рядом с разрушенным зданием в Бородянке.

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Разрушенный до основания дом в Бородянке / Фото Жана Беленюка

Бородянка сегодня.. эту фотографию нашел среди завалов возле здания! На фото – счастливая семья этого дома, до прихода "освободителей",

– подписал Беленюк.

К слову, в Бородянке было расположен приют для животных. Поскольку поселок долгое время находился под вражеской оккупацией, от преступлений врага пострадали даже животные. В местном приюте погибли 300 четырехлапых.

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