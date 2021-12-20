Фотозона с "колдовской" шляпой: где установят скандальную праздничную инсталляцию

Фотозону со скандальной "колдовской" шляпой установят возле резиденции Доброчара, в которой волшебник поздравляет украинцев с наступающими праздниками и обещает исполнение всех желаний. В прошлом году шляпа на Софиевской площади столицы украшала главную елку страны, однако из-за скандала оригинальное украшение сняли.

Об этом в комментарии сайту 24 канала рассказала Виктория Рыжкова, директор "Добропарка". По ее словам, до конца 2021-го "ведьмовский" атрибут появится среди других объектов фестиваля иллюминации. К ним относятся 3D-фигуры разного размера: снеговики, олени, пингвины, игрушки, новогодние сказочные герои и аттракционы.

Читайте также "Сравните это с Лондоном": британцы в восторге от кадра главной елки фотографа 24 канала

Обратите внимание: 13 декабря на елку, которая находится на Софиевской площади, установили четырехметровую рождественскую звезду. Ее с земным шаром подняли на верхушку дерева с помощью трубки спасателей. Высота нынешней главной елки Украины – 31 метр.

Столичную красавицу зажгли впервые за восемь лет в канун Дня святого Николая – 18 декабря. Главной тематикой праздника на Софийской площади будет рождение Иисуса Христа.

Интересно знать Заботимся об окружающей среде: какую елку лучше выбрать – живую или искусственную

Как это было

В прошлом году для главной елки 2021-го придумали неординарный дизайн, ведь вместо традиционной звезды на ее верхушке установили огромную шляпу.

До конца 2021-го "ведьмовскую" шляпу установят возле резиденции Доброчара / Фото – Facebook Дианы Поповой

Организаторы объяснили, что такое украшение было "стилистическим дополнением темы чудес", ведь тематикой празднования был сказочный лес.

Люди прозвали шляпу "колдовской" и "ведьмовской" и заявили, что она не имеет ничего общего с Рождеством и Новым годом. Сразу 15 компаний захотели взять в аренду праздничный атрибут.

В течение трех месяцев скандальная шляпа находилась возле здания киевской школы экономики / Фото – Facebook Тимофея Милованова

Первым местом, куда отправилось украшение, стала Киевская школа экономики. Возле здания КШЭ она находилась в течение трех месяцев.

Смотрите видео 24 канала: