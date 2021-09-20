На газон не мочиться: на Троещине появились суровые объявления-предупреждения

Неизвестные решили креативно подойти к борьбе с многочисленными нарушителями, которые ходят в туалет на газонах в Киеве на Троещине. Знаки с предупреждениями для любителей справить нужду появились возле офиса Film.ua 19 сентября.

Фотографиями креативных знаков с предупреждениями о том, что нельзя мочиться на траву, поделились жители Троещины в соцсетях. На объявлениях нарисован человек, справляющий нужду. Под этим изображением расположены ножницы и куриные яйца.

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Как отметили пользователи, только такой намек и должны понять те, кто мочится на газоны.

Забавно, но не действенно



Жители Троещины не верят в действенность таких знаков / Фото Big Kyiv

Кто именно установил знаки с соответствующим изображением, неизвестно.

По словам местных жителей, объявления со строгим содержанием появились не просто так. Каждую ночь десятки нетрезвых мужчин ходят в туалет на этом месте.

Впрочем, в то, что мелкие правонарушения можно будет прекратить благодаря этой акции, никто не поверил.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, испражнение в общественных местах является мелким хулиганством. За такое нарушение предусмотрено наказание в виде от 51 до 119 гривен штрафа или от 40 до 60 часов общественных работ.