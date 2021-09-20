Фотографіями креативних знаків з попередженнями про те, що не можна мочитися на траву, поділилися мешканці Троєщини у соцмережах. На оголошеннях намальований чоловік, що справляє нужду. Під цим зображенням розташовані ножиці та курячі яйця.
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Як зазначили користувачі, лише такий натяк й мають зрозуміти ті, хто мочиться на газони.
Кумедно, але не дієво
Жителі Троєщини не вірять у дієвість таких знаків / Фото Big Kyiv
- Хто саме встановив знаки з відповідним зображенням, невідомо.
- За словами місцевих жителів, оголошення з суворим змістом з'явилися не просто так. Кожної ночі десятки нетверезих чоловіків ходять у туалет на цьому місці.
- Втім, у те, що дрібні правопорушення можна буде припинити завдяки цій акції, ніхто не повірив.
Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, справляння нужди у громадських місцях є дрібним хуліганством. За таке порушення передбачене покарання у вигляді від 51 до 119 гривень штрафу або від 40 до 60 годин громадських робіт.