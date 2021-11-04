В Голосееве более 100 детей и воспитателей эвакуировали из-за масштабного пожара в детсаде
Источник:сайт Главного управления ГСЧС в Киеве
В Голосеевском районе столицы произошел серьезный пожар в детском саду. Вызов поступил спасателям 4 ноября в 10.37.
Экипажи немедленно выехали на Теремковскую улицу, 9. В конце концов в 10:54 огонь удалось полностью потушить.
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Что горело
- Прибыв на место, пожарные выяснили, что очагом возгорания стала электрощитовая на первом этаже садика.
- На улицу оперативно эвакуировали 109 воспитанников заведения и членов персонала.
- С пламенем сражались пять единиц пожарно-спасательной техники и 20 бойцов ГСЧС.
В Киеве детей эвакуировали из детсада из-за пожара: видео
Взрыв в дистадку под Киевом: похожий инцидент
В селе Кодаки Обуховского района в конце октября раздался взрыв на территории детсада "Вербиченька". Это произошло сразу после запуска котельной. В результате инцидента люди не пострадали, однако полностью разрушилось здание теплопункта и повредился пищеблок.
Позже выяснилось, что в момент взрыва в садике не было детей. Большинство из них родители оставили дома из-за холода, а троих, которые ушли в группы, забрали за несколько часов до аварии.