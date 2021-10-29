В Голосеево из-за аварии коммунальщиков возникла мега-пробка из 30 троллейбусов
Источник:телеграм-канал "Типичный Киев"
В Голосеевском районе Киева коммунальщики вызвали аварию, из-за которой образовался настоящий транспортный коллапс. Это произошло 29 октября.
На Голосеевском проспекте их автомобиль попал в ДТП и заблокировал движение для 30 троллейбусов и другого транспорта.
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В Голосеево грузовик парализовал движение 30 троллейбусов / Фото "Типичного Киева"
Хотели как лучше, а получилось как обычно
- Водитель коммунального грузовика с подъемным краном и трубкой хотел объехать дорожные работы.
- Однако он не рассчитал расстояние и, судя по фото, вскочил колесом в яму.
- Машина склонилась на бок и застряла.
- Поэтому движение на дороге полностью парализовало.
Водитель грузовика хотел объехать дорожные работы / Фото "Типичного Киева"
Неудачный день для коммунальщиков
В Оболонском районе столицы 29 октября прорвало теплотрассу. Авария произошла как раз на том участке, где недавно заменили дорожное покрытие. Кроме того, на месте прорыва образовался гигантский "гейзер".
В Киеве авария с коммунальщиками парализовала движение троллейбусов: видео
На Голосеевском проспекте грузовик заблокировал движение транспорта: видео
На Голосеево образовался транспортный коллапс из-за грузовика коммунальщиков: видео