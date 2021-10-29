В Голосеево из-за аварии коммунальщиков возникла мега-пробка из 30 троллейбусов

29 октября 2021 , 13:12
Читати новину українською

Источник:

телеграм-канал "Типичный Киев"

В Голосеевском районе Киева коммунальщики вызвали аварию, из-за которой образовался настоящий транспортный коллапс. Это произошло 29 октября.

На Голосеевском проспекте их автомобиль попал в ДТП и заблокировал движение для 30 троллейбусов и другого транспорта.

Актуальное В Буче ночное ДТП с двумя фурами парализовало движение: кадры с места масштабной аварии


В Голосеево грузовик парализовал движение 30 троллейбусов / Фото "Типичного Киева"

Хотели как лучше, а получилось как обычно

  • Водитель коммунального грузовика с подъемным краном и трубкой хотел объехать дорожные работы.
  • Однако он не рассчитал расстояние и, судя по фото, вскочил колесом в яму.
  • Машина склонилась на бок и застряла.
  • Поэтому движение на дороге полностью парализовало.


Водитель грузовика хотел объехать дорожные работы / Фото "Типичного Киева"

Неудачный день для коммунальщиков

В Оболонском районе столицы 29 октября прорвало теплотрассу. Авария произошла как раз на том участке, где недавно заменили дорожное покрытие. Кроме того, на месте прорыва образовался гигантский "гейзер".

В Киеве авария с коммунальщиками парализовала движение троллейбусов: видео

На Голосеевском проспекте грузовик заблокировал движение транспорта: видео

На Голосеево образовался транспортный коллапс из-за грузовика коммунальщиков: видео

 

Автор: Вікторія Довгань