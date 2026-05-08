Горит более 1000 гектаров: в зоне отчуждения не могут потушить масштабный лесной пожар

В зоне отчуждения продолжается масштабный лесной пожар. По состоянию на пятницу, 8 мая, огонь охватил более 1 000 гектаров территории.

Об этом сообщили в ГСЧС и показали кадры ликвидации пожара.

Что известно о пожаре в зоне отчуждения?

Пожар трудно поддается ликвидации.

Из-за сильных порывов ветра огонь стремительно распространяется по территории, охватывая новые кварталы лесного массива.

Ситуация также осложняется сухой погодой, а еще минной опасностью на отдельных участках территории.

Горит зона отчуждения / Фото ГСЧС

Сейчас в части лесных кварталов работы временно не проводятся из-за угрозы взрывоопасных предметов.

Ориентировочная площадь пожара уже составляет более 1 100 гектаров.

К ликвидации пожара привлечены подразделения ГСЧС, специальную технику и силы других служб. Спасатели работают в усиленном режиме, осуществляя локализацию очагов возгорания и недопущения дальнейшего распространения огня,

– рассказали в ГСЧС.

Горит зона отчуждения: смотрите видео

Важно! В Украине сейчас чрезвычайный уровень пожарной опасности. Населению надо ответственно относиться к уникальным экосистемам страны. Спасатели призывают граждан не сжигать сухую растительность и соблюдать правила пожарной безопасности, особенно во время пребывания на открытых территориях и в лесных массивах.



И помните, что сжигание сухой травы в Украине карается штрафами, а в отдельных случаях может привести и к уголовной ответственности. Такие действия наносят значительный ущерб экосистеме, уничтожая почвенную микрофлору, гумус, насекомых и мелких животных.

В зависимости от случая, виновник должен будет заплатить от 3 тысяч 60 гривен до 6 тысяч 120 гривен. Однако иногда протоколы выписываются и на значительно большие суммы – может идти и о 21 тысяче гривен.

Пожарная опасность в Украине до 10 мая / Карта Укргидрометцентра

Пожары в Украине

7 мая сообщили, что на границе с Россией в Черниговской области из-за обстрелов горит 2400 гектаров леса. В ГП "Леса Украины" сравнили, что площадь возгорания составляет около 3360 футбольных полей.

Под Киевом возле села Тарасовщина огонь охватил 70 гектаров леса и 30 гектаров открытой территории.

А 5 – 6 мая на территории Верхне-Воловецкого лесничества на Мукачевщине горело 75 гектаров. Это известный закарпатский курорт. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства, из-за которых там начался столь масштабный пожар.

Какой будет погода в Украине?

Сухая и жаркая погода влияет на пожарную безопасность. В Украине некоторое время царила жара. Но с 7 мая в Украине начался период дождей и гроз.

В частности, 8 мая ухудшение погодных условий будет в западных, Житомирской и Винницкой областях.

В эксклюзивном комментарии для 24 Канала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха сообщила, что до 10 мая продлится кратковременное снижение температуры на 3 – 5 градусов из-за атмосферного фронта.

А вот метеоролог Вера Балабух ранее прогнозировала, что летом в Украине погода будет комфортной, но местами с жарой – температурные показатели будут несколько выше климатической нормы.