"Потерял сознание": полицейский, спьяну совершивший смертельное ДТП, рассказал свою версию

Капитан полиции, совершивший смертельное ДТП под Киевом, в суде рассказывал о том, что не помнит всех обстоятельств ДТП. При этом адвокаты подозреваемого во время заседания суда 7 ноября пытались смягчить меру пресечения для него.

Следователи и прокуроры требовали для виновника аварии избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Мотивировали они это тем, что 32-летний капитан полиции может влиять на свидетелей и ход следствия.

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Защитники злоумышленника говорили, что офицера уже уволили, поэтому рисков для производства нет.

Якобы ничего не помнит

7 декабря водителя-нарушителя посадили под стражу без права внесения залога. Во время заседания суда жена полицейского теряла сознание.

Экс-начальник сектора Вышгородского районного управления полиции извинился перед близкими и родственниками погибших и травмированным.

Мужчина говорит, что не может объяснить, как произошло ДТП. Он якобы потерял сознание перед аварией и теперь ничего не помнит.

Мне очень жаль, что произошла такая ситуация. Прошу прощения у близких и родственников потерпевших. По поводу ДТП не могу объяснить, потому что потерял сознание, не помню,

– подчеркнул задержанный.

Слова уже бывшего полицейского возмутили киевлян. В соцсетях пользователи отметили, что у виновников аварий слишком часто случается "амнезия".

Что известно о смертельном ДТП под Киевом с участием полицейского

4 декабря около 23:00 капитан полиции Вышгородского района Игорь Тертычный на своем Volkswagen Passat на огромной скорости влетел в ЗАЗ. В результате удара "Таврию" разорвало. 23-летний пассажир и младшая на год девушка погибли. Травмы получил также водитель легковушки, который сейчас находится в больнице.

Владелец "немца" находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Наличие алкоголя в его крови подтвердили выводы экспертизы.

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