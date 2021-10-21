Грузовик Киевводканала, ехавший на прорыв сети, провалился под асфальт

Коммунальщики ехали на место аварии в Голосеевском районе Киева, но попали в дорожную ловушку. Вполне вероятно, что провал асфальта под машиной Киевводоканала произошел из-за того же прорыва, который должны были устранить рабочие.

Инцидент произошел на улице Кустанайской ночью 20 октября. Как утверждают очевидцы инцидента, скорее всего, аварийная бригада ехала на устранение масштабной аварии на водопроводе в Голосеевском районе.

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Впрочем, некоторые жители отмечают, что коммунальщики могли стать жертвами той неисправности, устранять которую они и ехали.

Уехать без крана было невозможно

По предварительным данным, ЧП произошло на дороге между домами №10 и 7. Водитель грузовика Киевводоканала спешил на вызов к месту аварии, не смог добраться туда.

На проезжей части произошел провал грунта, из-за чего передняя часть транспортного средства оказалась под землей.

Из-за ДТП коммунальщикам пришлось довольно долго ждать подмоги. Выехать самостоятельно грузовик не мог.

В комментариях к фотографии аварии пользователи отметили, что вытаскивали машину Киевводоканала с помощью подъемного крана.

Согласно официальным данным, в результате аварии в Голосеевском районе Киева минимум на сутки остались без воды детский сад, котельная и 7 домов.