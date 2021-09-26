Спасатели получили сообщение о пожаре на улице Симиренко, что в Святошинском районе столицы, 26 сентября в 03:00. По соответствующему адресу направили ближайшие пожарно-спасательные подразделения.

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По предварительной информации, возгорание возникло в жилой комнате, расположенной на третьем этаже 3-этажного административного здания, переоборудованного под хостел.

В 3:31 пожар был локализован и в 3:53 ликвидирован на площади 40 квадратных метров,

– говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Одного из мужчин нашли мертвым

По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что предварительно в комнате находились три человека.

Один из мужчин, по информации пресс-службы ГСЧС, выпрыгнул из окна третьего этажа и получил травмы, предварительно – перелом ключицы. Другой – выбежал по лестнице на улицу. Третьего мужчину 1987 года рождения нашли без признаков жизни во время тушения пожара.

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Пострадавшего, который получил травмы от падения, госпитализировали для обследования. Сейчас устанавливают причины возникновения пожара.

На месте инцидета работали 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также – 28 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.