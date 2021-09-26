Рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вулиці Симиренка, що у Святошинському районі столиці, 26 вересня о 03:00. За відповідною адресою направили найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.

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За попередньою інформацією, спалах виник в житловій кімнаті, розміщеній на третьому поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі, переобладнаній під хостел.

О 03:31 пожежу було локалізовано та о 03:53 ліквідовано на площі 40 квадратних метрів,

– мовиться у повідомлені пресслужби ДСНС.

Одного з чоловіків знайшли мертвим

Після прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу було встановлено, що попередньо у кімнаті перебували три особи.

Один з чоловіків, за інформацією пресслужби ДСНС, вистрибнув з вікна третього поверху та отримав травму, попередньо – перелом ключиці. Інший – вибіг сходами на вулицю. Третього чоловіка 1987 року народження знайшли без ознак життя під час гасіння пожежі.

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Постраждалого, який отримав травми від падіння госпіталізували для обстеження. Наразі встановлюють причини виникнення пожежі.

На місці інцидету працювало 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також – 28 осіб особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у Києві.