Империя должна умереть: под посольством России в Киеве проводят мощную акцию протеста
Источник:"Радио Свобода"
Более 100 человек пришли в филиал кремлевского представительства в Киеве с четким посланием Путину. Скандируя известный слоган харьковских ультрас, украинцы протестуют против агрессии сумасшедшего соседнего государства.
Участники акции, пришли на Воздухофлотский проспект в Киеве, принесли с собой плакаты с надписями We choose Europe, not russia, "Империя зла должна умереть", а также "Россия – оккупант". Кроме того, патриоты установили колонки и включили патриотические песни.
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За безопасностью на месте происшествия следят полицейские и бойцы Нацгвардии, которым приходится защищать здание посольства РФ.
Установили могильные кресты российским оккупантам
Украинцы протестуют против агрессивной политики России / Фото Укринформ
- Кроме того, что украинская молодежь продемонстрировала свое стремление проевропейского развития, у посольства также установили могильные кресты.
- На каждом из крестов висит табличка "русский оккупант". Это символизирует будущую судьбу каждого российского военного, который вторгнется в Украину.
Украинцы не хотят видеть российских военных на своей земле / Фото Укринформ
В 2014 году российские орды уже приближались к Украине. Регулярная армия России еще тогда окружила Украину и думала, что прогулка будет очень легкой. Но тогда русскую армию встретили не хлеб да соль, а пули. На этот раз мы также разочаруем Путина, а российскую армию снова встретят пули. Мы будем бороться и защищать нашу свободу, потому что мы часть европейской истории,
– рассказал один из участников мероприятия, депутат Киевсовета Сергей Таран.
Смотрите видео с акции протеста под посольством России в Киеве:
Что известно о признании Россией террористических бандформирований
- 21 февраля Владимир Путин объявил о признании псевдореспублик на временно оккупированных территориях Украины. После этого он подписал соответствующие "договоры", которые, конечно, не имеют никакой юридической силы.
- Сразу после объявления этого решения Путин отдал приказ ввести российские войска на оккупированные территории Донбасса для якобы "поддержания мира".
- Решение Путина поддержали сирийский диктатор Башар Асад, хуситы в Йемене, Куба, Венесуэла, Никарагуа, а также непризнанные республики на оккупированной территории Грузии,
- Все цивилизованные страны мира решительно раскритиковали действия Москвы. Великобритания ввела санкции против нескольких российских бизнесменов и 2 банков, Германия остановила сертификацию "Северного потока-2". Санкции обещают также В США и ЕС.