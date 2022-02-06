Иностранцы, живущие в Киеве, вышли на акцию поддержки Украины: впечатляющие фото и видео
Иностранцы, которые живут в Киеве, 6 февраля вышли на акцию, чтобы показать свою поддержку Украине. Демонстрация происходит на фоне угрозы вторжения России.
Участники вышли с флагами своих стран. Идя, выкрикивали "Слава Украине! – Героям Слава!", передает 24 канал.
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Иностранцы поддерживают Украину
Среди флагов можно было заметить флаги США, Италии, Великобритании, Грузии. Также развевался украинский флаг и ЕС.
Иностранцы вышли поддержать Украину / Фото из Фейсбука Кристины Бердинских
Настало время для международного общества, чтобы показать нашу солидарность перед лицом дальнейшей российской агрессии. Полная поддержка Украины. Принесите свои национальные флаги или сделайте плакат,
– объявляли организаторы в фейсбуке.
Марш иностранцев в Киеве: смотрите видео
Всего в парке возле памятника Тарасу Шевченко собрались более 200 человек. Они отправились к Майдану Независимости, где спели гимн Украины.
Иностранцы вышли с флагами своих стран: смотрите видео
Угроза российского вторжения
- Как пишут СМИ в США, Россия почти завершила подготовку к возможному полномасштабному вторжению в Украину. Страна-агрессор якобы подготовила 83 батальонные тактические группы, насчитывающие около 750 военнослужащих в каждой.
- Также в России анонсировали проведение новых военных учений. Они должны состояться в Ростовской области в 50 километрах от границы с Украиной.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, со стороны которого также подозревают угрозу, убеждает, что война Украины против России и ее союзников продлится всего 3 – 4 дня. Мол, "там некому будет против нас воевать".