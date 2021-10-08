В Ирпене таксист вступился за беременную женщину и получил удары ножом в грудь и живот

В городе Ирпень Киевской области таксиста ранили ножом в грудь и живот. Он вступился за беременную женщину, которую оскорблял неадекватный мужчина.

Пострадавшего 50-летнего водителя доставили в больницу. Что же касается нападавшего, то его с поличным задержали правоохранители.

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Подозреваемого в ранении таксиста задержали с поличным / Фото полиции Киевской области

Помогал женщине и едва не поплатился жизнью

Беременная 44-летняя женщина переезжала из квартиры на улице Украинской и вызвала такси.

Водитель решил помочь ей перенести вещи в авто.

Мужчина услышал, как недовольный 67-летний хозяин жилья начал ругать женщину матами и проявлять агрессию.

Таксист сделал ему замечание, за что получил удары ножом.



Квартира, владелец которой напал на таксиста / Фото полиции Киевской области

Неуравновешенному светит тюрьма

Полицейские уже открыли уголовное производство по факту умышленного тяжкого телесного повреждения. Теперь агрессивный мужчина может сесть за решетку на 5 – 8 лет.

Улица Украинская, где было совершено нападение на таксиста / Карта Google Maps

Еще один неравнодушный таксист

В Херсоне таксист чудом спас женщину и ее 6-летнего сына из охваченной огнем квартиры. Мужчина как раз проезжал мимо и заметил пожар. Семья уже спала, когда из-за короткого замыкания вспыхнул телевизор.

Текст публикации полиции Киевской области:

Сделал замечание за поведение и получил ножом в грудь: полицейские Киевской области задержали мужчину за нападение на таксиста

44-летняя беременная женщина вызвала такси, чтобы перевезти вещи из одного помещения в другое. Таксист решил помочь клиентке, однако, когда зашел в квартиру, увидел другого мужчину, который по отношению к женщине агрессивно себя вел. Таксист сделал ему замечание, однако хозяин схватил в руки нож и нанес удар в грудь таксисту.

50-летний пострадавший мужчина доставлен в местную больницу.

Прибыв на место происшествия, правоохранители Бучанского районного управления полиции установили, что беременная женщина снимала квартиру в одном из домов по улице Украинская и намеревалась выехать из него. Таксист, который согласился помочь женщине перенести вещи в авто, услышал, что недовольный хозяин оскорблял ее нецензурной бранью. Мужчина сделал замечание, однако 67-летний хозяин квартиры не среагировал и устроил драку, во время которой нанес ножевые ранения в живот и грудь таксисту.

Полицейские задержали злоумышленника в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет лишения свободы.