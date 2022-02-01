Искусствовед раскритиковала предложение Клопотенко установить памятник борщу в Киеве
Источник:"НВ"
Немало киевлян поддерживают инициативу известного повара Евгения Клопотенко об установке памятника борща в Киеве, однако есть и такие, кому такое не по нраву. Искусствовед и хранитель художественной коллекции Музея истории города Киева Катерина Липа выступила категорически против этого.
В эфире "Радио НВ" Екатерина Липа отметила, что хорошо относится к пиару борща, но ее в этой ситуации напрягает слово "памятник". Эксперт подчеркнула, что памятники обычно ставят в городах, которые "происходят из тоталитарной эпохи".
Смотрите также Мир узнает правду: история о борще продолжается
Идея же Клопотенко кажется Липе реликтом советского мышления.
Последствия страдания от тоталитаризма
Искусствовед отметила, что она не видела памятники еды в других странах мира, но в Украине их немало. Установление таких памятников Липа считает следствием психологического страдания украинской нации от тоталитаризма и физического – от Голодомора.
Мне вообще не нравится идея памятнику борща. А фонтан – это вообще смешно. Устраивать фонтан борща? Может, еще и воду подкрашивать в нем? Это все какое-то очень советское и очень китчевое,
– прокомментировала идею экспертка.
Памятник может появиться на Подоле, Бессарабке и возле Арки Дружбы народов
Открытый конкурс на создание памятника борщу начался в Киеве 27 января и продлится до 28 февраля. Среди популярных локаций, которые выбрали сами жители столицы – Подол, Бессарабская площадь и Арка дружбы народов. Как будет выглядеть композиция, пока неизвестно. Некоторые художники предлагают сделать памятник в виде фонтана.