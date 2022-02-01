В эфире "Радио НВ" Екатерина Липа отметила, что хорошо относится к пиару борща, но ее в этой ситуации напрягает слово "памятник". Эксперт подчеркнула, что памятники обычно ставят в городах, которые "происходят из тоталитарной эпохи".

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Идея же Клопотенко кажется Липе реликтом советского мышления.

Последствия страдания от тоталитаризма

Искусствовед отметила, что она не видела памятники еды в других странах мира, но в Украине их немало. Установление таких памятников Липа считает следствием психологического страдания украинской нации от тоталитаризма и физического – от Голодомора.

Мне вообще не нравится идея памятнику борща. А фонтан – это вообще смешно. Устраивать фонтан борща? Может, еще и воду подкрашивать в нем? Это все какое-то очень советское и очень китчевое,

– прокомментировала идею экспертка.

Памятник может появиться на Подоле, Бессарабке и возле Арки Дружбы народов

Открытый конкурс на создание памятника борщу начался в Киеве 27 января и продлится до 28 февраля. Среди популярных локаций, которые выбрали сами жители столицы – Подол, Бессарабская площадь и Арка дружбы народов. Как будет выглядеть композиция, пока неизвестно. Некоторые художники предлагают сделать памятник в виде фонтана.