В ефірі "Радіо НВ" Катерина Липа зазначила, що добре ставиться до піару борщу, але її у цій ситуації напружує слово "пам'ятник". Експертка наголосила, що пам'ятники зазвичай ставлять у містах, які "походять із тоталітарної доби".

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Ідея ж Клопотенка здається Липі реліктом радянського мислення.

Наслідки страждання від тоталітаризму

Мистецтвознавиця зазначила, що вона не бачила пам'ятники їжі в інших країнах світу, але в Україні їх чимало.

Встановлення таких пам'ятників Липа вважає наслідком психологічного страждання української нації від тоталітаризму та фізичного – від Голодомору.



Мені взагалі не подобається ідея пам’ятнику борщу. А фонтан — це взагалі смішно. Влаштовувати фонтан борщу? Може, ще й воду підфарбовувати в ньому? Це все якесь дуже радянське і дуже кітчеве,

– прокоментувала ідею експертка.

Пам'ятник може з'явитися на Подолі, Бессарабці та біля Арки дружби народів

Відкритий конкурс на створення пам'ятника борщу розпочався у Києві 27 січня та триватиме до 28 лютого. Серед популярних локацій, які обрали самі мешканці столиці – Поділ, Бессарабська площа та Арка дружби народів. Як виглядатиме композиція, наразі невідомо. Деякі митці пропонують зробити пам'ятник у вигляді фонтану.