Из-за антитеррористических учений: на Киевщине могут останавливать машины и проверять документы
Работники СБУ, полиции и Нацгвардии с 14 по 16 сентября примут участие в антитеррористических учениях. Мероприятия запланированы в Белоцерковском и Обуховском районе Киевской области.
Как отметили в СБУ, целью учений будет отработка противодействия диверсантам на военных объектах. Для выполнения рабочих обязанностей правоохранители могут ограничивать движение транспорта и пешеходов, а также проверять у людей паспорта.
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Поэтому представители спецслужбы просят людей иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Граждан призывают сообщать о взрывчатке
В учениях примут участие подразделения:
- СБУ;
- Национальной гвардии;
- полиции;
- военной службы правопорядка;
- государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;
- ГСЧС;
- представители органов власти и управления Киевской области.
Жителей районов, где будут проходить учения, просят звонить по "горячей линии" СБУ в Киеве и области по телефону: (044) 253-06-71, или звонить в полицию. Делать это надо в случае обнаружения подозрительных предметов или взрывчатки, или если людям стала известна информация о намерениях осуществления диверсионной или террористической деятельности.
Также в СБУ просят жителей Киевщины сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.