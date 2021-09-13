Как отметили в СБУ, целью учений будет отработка противодействия диверсантам на военных объектах. Для выполнения рабочих обязанностей правоохранители могут ограничивать движение транспорта и пешеходов, а также проверять у людей паспорта.

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Поэтому представители спецслужбы просят людей иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Граждан призывают сообщать о взрывчатке

В учениях примут участие подразделения:

СБУ;

Национальной гвардии;

полиции;

военной службы правопорядка;

государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;

ГСЧС;

представители органов власти и управления Киевской области.

Жителей районов, где будут проходить учения, просят звонить по "горячей линии" СБУ в Киеве и области по телефону: (044) 253-06-71, или звонить в полицию. Делать это надо в случае обнаружения подозрительных предметов или взрывчатки, или если людям стала известна информация о намерениях осуществления диверсионной или террористической деятельности.

Также в СБУ просят жителей Киевщины сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.