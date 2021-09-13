Як зазначили у СБУ, метою навчань буде відпрацювання протидії диверсантам на військових об'єктах. Для виконання робочих обов'язків правоохоронці можуть обмежувати рух транспорту та пішоходів, а також перевіряти у людей паспорти.

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Через це представники спецслужби просять людей мати при собі документи, які посвідчують особу.

Громадян закликають повідомляти про вибухівку

У навчаннях братимуть участь підрозділи:

СБУ;

Національної гвардії;

поліції;

військової служби правопорядку;

державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

ДСНС;

представники органів влади та управління Київської області.

Жителів районів, де відбуватимуться навчання, просять дзвонити до "гарячої лінії" СБУ у Києві та області за номером: (044) 253-06-71, або телефонувати до поліції. Робити це треба у випадку виявлення підозрілих предметів або вибухівки, або якщо людям стала відома інформація про наміри здійснення диверсійної або терористичної діяльності.

Також у СБУ просять жителів Київщини зберігати спокій та з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей.