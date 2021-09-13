Из-за игры Динамо в Киеве на час продлят работу метро
Источник:Киевский метрополитен
Из-за первого матча киевского Динамо в рамках группового этапа Лиги чемпионов на нескольких станциях метро изменят график работ. После игры украинской клуба с португальской Бенфикой работу подземки продлят на целый час.
Как отметили в метро Киева, изменения в работе могут касаться станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Льва Толстого". Внедрить их коммунальщики могут перед игрой, которая начнется в 22:00.
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Для того, чтобы избежать массового скопления пассажиров, станции возле НСК "Олимпийский" закроют на вход.
Метро будет работать до 1:00
Кроме того, как предупредили в коммунальном предприятии, в ночь с 14 на 15 сентября главный транспорт Киева будет работать на час дольше. Продолжат работу для того, чтобы все болельщики могли попасть домой, так как матч Динамо – Бенфика закончится почти в 00:00.
Также, чтобы избежать давки, после игры могут закрыть на вход станции:
- "Олимпийская";
- "Дворец спорта";
- "Льва Толстого".
Призываем придерживаться масочного режима!