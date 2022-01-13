Из-за обледенения самолета: несколько сотен пассажиров застряли в "Борисполе" почти на сутки
Источник:24 канал
Почти 500 украинцев вынужденно провели ночь и едва ли не весь день в аэропорту "Борисполь", поскольку самолет компании Azur Air Ukraine не мог взлететь. Произошел инцидент ночью 13 января.
В довольно затруднительном положении оказались пассажиры самолета, который должен был вылететь в Доминиканскую Республику. Согласно графику, рейс QU-4493 должен был начаться в 3:00, но был отложен сразу на 17 часов.
Смотрите также Не Тбилиси и Батуми единственными: куда поехать, чтобы влюбиться в Грузию
Впоследствии вылет был задержан еще на час.
Самолет обледенел и не мог подняться в небо
- По словам пассажиров, началось их путешествие в обычном режиме. Людей даже пустили в самолет, однако впоследствии попросили вернуться в аэропорт.
- Людям объяснили, что лайнер обледенел, поэтому отправиться в аэропорт Ла-Романа не может.
- В самой компании утверждают, что всех людей обеспечили водой и едой.
- Кроме того, в Azur Air рассказали, что пассажиры могли выйти в Киев и забрать свой багаж, но им пришлось бы проходить повторную регистрацию на рейс.
В 20:22, после 18 часов ожидания, Boeing 777-300ER все же отправился в Доминикану.
Смотрите видео с пассажирами, которые застряли в "Борисполе":
Не первый случай с Azur Air
Совсем недавно аналогичная ситуация произошла в Запорожье. 28 декабря 186 пассажиров должны были вылететь в Египет, однако по расписанию это не произошло. Из-за обледенения винтов пассажиров продержали в самолете более 4 часов, после чего попросили вернуться в аэропорт. В целом туристам пришлось ждать вылета двое суток.