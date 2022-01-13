Из-за обледенения самолета: несколько сотен пассажиров застряли в "Борисполе" почти на сутки

Почти 500 украинцев вынужденно провели ночь и едва ли не весь день в аэропорту "Борисполь", поскольку самолет компании Azur Air Ukraine не мог взлететь. Произошел инцидент ночью 13 января.

В довольно затруднительном положении оказались пассажиры самолета, который должен был вылететь в Доминиканскую Республику. Согласно графику, рейс QU-4493 должен был начаться в 3:00, но был отложен сразу на 17 часов.

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Впоследствии вылет был задержан еще на час.

Самолет обледенел и не мог подняться в небо

По словам пассажиров, началось их путешествие в обычном режиме. Людей даже пустили в самолет, однако впоследствии попросили вернуться в аэропорт.

Людям объяснили, что лайнер обледенел, поэтому отправиться в аэропорт Ла-Романа не может.

В самой компании утверждают, что всех людей обеспечили водой и едой.

Кроме того, в Azur Air рассказали, что пассажиры могли выйти в Киев и забрать свой багаж, но им пришлось бы проходить повторную регистрацию на рейс.

В 20:22, после 18 часов ожидания, Boeing 777-300ER все же отправился в Доминикану.

Смотрите видео с пассажирами, которые застряли в "Борисполе":

Не первый случай с Azur Air

Совсем недавно аналогичная ситуация произошла в Запорожье. 28 декабря 186 пассажиров должны были вылететь в Египет, однако по расписанию это не произошло. Из-за обледенения винтов пассажиров продержали в самолете более 4 часов, после чего попросили вернуться в аэропорт. В целом туристам пришлось ждать вылета двое суток.