У досить скрутному становищі опинилися пасажири літака, який мав вилетіти до Домініканської Республіки. Згідно з графіком, рейс QU-4493 мав початися о 3:00, але його відклали одразу на 17 годин.

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Згодом виліт затримали ще на годину.

Літак зледенів та не міг піднятися в небо

За словами пасажирів, почалася їх подорож у звичайному режимі. Людей навіть пустили у літак, однак згодом попросили повернутися до аеропорту.

Людям пояснили, що лайнер зледенів, тому вирушити до аеропорту Ла-Романа не може.

У самій компанії стверджують, що всіх людей забезпечили водою та їжею.

Крім того, в Azur Air розповіли, що пасажири мали змогу вийти у Київ та забрати свій багаж, але їм доведеться проходити повторну реєстрацію на рейс.

О 20:22, після 18 годин очікування, Boeing 777-300ER все ж таки вирушив до Домінікани.

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Не перший випадок з Azur Air

Зовсім нещодавно аналогічна ситуація трапилася у Запоріжжі. 28 грудня 186 пасажирів мали вилетіти до Єгипту, однак за розкладом цього не сталося. Через зледеніння гвинтів пасажирів протримали у літаку понад 4 години, після чого попросили повернутися до аеропорту. Загалом туристам довелося чекати на виліт дві доби.