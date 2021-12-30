Ба більше, не сталося цього й 29 грудня. Дві доби туристи мало не в шоковому стані перебувають в аеропорту без чіткого розуміння, коли ж нарешті зможуть потрапити на відпочинок.

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Майже 200 туристів вже другу добу не можуть вилетіти зі Запоріжжя до Єгипту

В аеропорту Запоріжжя склалася прикра ситуація з українськими туристами, які вже другу добу не можуть вилетіти до Єгипту.

Рейс за планом мав відправитися до курортного Шарм-ель-Шейху ще о 8 ранку 28 грудня.

Зрозуміло, що більшість пасажирів прибули до аеропорту ще за кілька годин до рейсу.

Як розповіли журналістам самі туристи, 186 людей увесь день просто поневірялися в аеропорту, не маючи чіткого розуміння, коли ж зможуть вилетіти на відпочинок. На ніч їх поселили у готель.

29 грудня об 11 годині люди знову прибули в термінал, і їх вже навіть садили в літак – о 15.40. Але той так і не злетів.

Екіпаж літака повідомив, що заморожені гвинти, при цьому люди пробули на борту щонайменше 4 години.

Зауважте: мовиться про рейс QU-6231 зі Запоріжжя до Шарм-ель-Шейху, зафрахтований туроператором "Анекс Тур" в авіакомпанії "Азур Ейр".

В аеропорту прокоментували ситуацію так: виліт усіх запланованих рейсів відбувся, а от "щодо ситуації із рейсом до Єгипту Azur Air Airlines – прохання звернутись за коментарями до представників авіакомпанії".

Яка ситуація з вильотом рейсу QU-6231

Наразі людям запропонували заповнити бланки з вимогою матеріальної компенсації вартості польоту й поселення в готелі. Рейс пообіцяли на 30 грудня.

У зв'язку з погодними умовами, рейс QU-6231 Запоріжжя – Шарм-ель-Шейх переноситься на 07:00 30 грудня 2021 за місцевим часом,

– повідомили на сторінці ANEX Tour Ukraine у фейсбуці.

Інший коментарів чи пояснень від туроператора не було.

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