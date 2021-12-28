Не пощастило, зокрема, пасажирам рейсу PQ6282 авіакомпанії SkyUp, який зранку вилетів з єгипетського Шарм-ель-Шейху. Вони мали прибути у Запоріжжя о 12:00.

До теми Колапс в аеропортах та серйозні затори: міста України накрили снігопади – промовисті кадри​

Рейс з Єгипту приземлився у Харкові

Втім, снігопад не дав пілотам можливості це зробити. Тож повітряне судно скерували до Харкова, де воно успішно приземлилося о 12:09. Пасажирам змушені вирішувати, як добиратися до Запоріжжя. Якщо обирати маршрут в об'їзд Дніпра, то між містами – приблизно 300 кілометрів. Дорога через Полтаву – на 100 кілометрів довша.

Втім, сподіватися на безтурботну мандрівку залізницею або автобусом – не варто. Через крижаний дощ в області затримуються пасажирські поїзди. На дорогах – також ускладнений рух.



Замість Запоріжжя довелося приземлятися у Харкові / Скриншот

Ситуація в аеропорту Запоріжжя

Проблеми із посадкою та відправленням літаків почалися на летовищі ще зранку. О 8:55 там мав приземлитися рейс авіакомпанії Turkish Airlines зі Стамбула. Покружлявши близько години над містом, він полетів у південному напрямку. Врешті, літак спрямували назад до турецького міста, а на сайті змінили статус рейсу на "скасований".



Така ж доля (скасування) спіткала й ще один рейс із Туреччини, запланований на 28 грудня. Мовиться про літак, який о 13:45 мав прибути у Запоріжжя з летовища Сабіна-Гокен. До кінця доби Запорізький міжнародний аеропорт має прийняти ще 3 рейси з Києва – у проміжку між 20:15 та 21:35. Чи будуть якісь зміни у графіку – наразі невідомо.



Статус рейсів, які мали приземлитися у Запоріжжі 28 грудня / Скриншот