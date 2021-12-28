Не повезло, в частности, пассажирам рейса PQ6282 авиакомпании SkyUp, который с утра вылетел из египетского Шарм-эль-Шейха. Они должны были прибыть в Запорожье в 12:00.

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Рейс из Египта приземлился в Харькове

Впрочем, снегопад не дал пилотам возможности это сделать. Так что воздушное судно направили в Харьков, где оно успешно приземлилось в 12:09. Пассажиры были вынуждены решать, как добираться в Запорожье. Если выбирать маршрут в объезд Днепра, то между городами – примерно 300 километров. Дорога через Полтаву – на 100 километров длиннее.

Впрочем, надеяться на беззаботное путешествие по железной дороге или автобусом – не стоит. Из-за ледяного дождя в области задерживаются пассажирские поезда. На дорогах – также усложнено движение.

Вместо Запорожья пришлось приземляться в Харькове / Скриншот

Ситуация в аэропорту Запорожья

Проблемы с посадкой и отправкой самолетов начались на аэродроме еще утром. В 8:55 там должен был приземлиться рейс авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула. Покружив около часа над городом, он полетел в южном направлении. Наконец, самолет направились обратно в турецкий город, а на сайте изменили статус рейса на "отмененный".

Такая же участь (отмена) постигла еще один рейс из Турции, запланированный на 28 декабря. Речь идет о самолете, который в 13:45 должен был прибыть в Запорожье из аэродрома Сабина-Гокен. До конца суток Запорожский международный аэропорт должен принять еще 3 рейса из Киева – в промежутке между 20:15 и 21:35. Будут ли какие-либо изменения в графике – пока неизвестно.

Статус рейсов, которые должны были приземлиться в Запорожье 28 декабря / Скриншот