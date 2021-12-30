Более того, не произошло этого и 29 декабря. Двое суток туристы едва ли не в шоковом состоянии находятся в аэропорту без четкого понимания, когда же наконец-то смогут попасть на отдых.
Стоит знать Авиакомпании отменяют тысячи рейсов на новогодние праздники: в чем причина
Почти 200 туристов уже вторые сутки не могут вылететь из Запорожья в Египет
В аэропорту Запорожья сложилась досадная ситуация с украинскими туристами, которые уже вторые сутки не могут вылететь в Египет.
- Рейс по плану должен был отправиться в курортный Шарм-эль-Шейх еще в 8 утра 28 декабря.
- Понятно, что большинство пассажиров прибыло в аэропорт еще за несколько часов до рейса.
Как рассказали журналистам сами туристы, 186 человек весь день просто скитались в аэропорту, не имея четкого понимания, когда же смогут вылететь на отдых. На ночь их поселили в гостиницу.
- 29 декабря в 11 часов люди снова прибыли в терминал, и их уже даже сажали в самолет – в 15.40. Но тот так и не взлетел.
- Экипаж самолета сообщил, что заморожены винты, при этом люди пробыли на борту не менее 4 часов.
В аэропорту прокомментировали ситуацию так: вылет всех запланированных рейсов состоялся, а вот "по ситуации с рейсом в Египет Azur Air Airlines – просьба обратиться за комментариями к представителям авиакомпании".
Какая ситуация с вылетом рейса QU-6231
Пока что людям предложили заполнить бланки с требованием материальной компенсации стоимости полета и поселение в отеле. Рейс пообещали 30 декабря.
В связи с погодными условиями, рейс QU-6231 Запорожье – Шарм-эль-Шейх переносится на 07:00 30 декабря 2021 года по местному времени,
– сообщили на странице ANEX Tour Ukraine в фейсбуке.
Других комментариев или объяснений от туроператора не было.
Сотни людей двое суток сидят в аэропорту Запорожья: видео из соцсетей туристов
Напомним, что:
- 28 декабря Самолет из Египта не смог приземлиться в Запорожье из-за сильного снегопада.
- В середине месяца во львовском аэропорту задерживали рейсы из-за сильного тумана.
- А в начале декабря более 100 украинцев почти на сутки застряли в аэропорту Милана.
К слову: Зеленский анонсировал создание украинского авиаперевозчика