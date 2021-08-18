Из-за перекрытия улиц для репетиции парада: Киев парализовали пробки – карта

Из-за перекрытия почти всех центральных улиц и большинства дорожных артерий для проезда военной техники движение в Киеве остановилось. Сумасшедшие пробки, связанные с репетицией парада ко Дню Независимости, образовались 18 августа с 15:00.

Ближе к вечеру, когда жители столицы начали выезжать с работы, ситуация на дорогах ухудшилась еще больше. Несмотря на то, что киевлян всю неделю предупреждали об ограничении движения, большинство автовладельцев на общественный транспорт не пересели.

Смотрите также В Киеве состоялась репетиция парада: яркие фото и видео

Без скандалов не обошлось

Совсем не все жители столицы отнеслись к ограничениям с пониманием. Некоторые водители пытались прорываться по закрытым улицам и скандалили с полицейскими. Почему они не рассчитали свое время с учетом возникновения пробок из-за репетиции парада, неизвестно.

Впрочем, киевляне отмечают, что ранее власти проводили репетицию мероприятия ночью, чтобы не останавливать многомиллионный город.

Смотрите видео с мужчиной, который оскорбляет патрульную из-за невозможности проехать (18+):

Поскольку проезд наземным транспортом на несколько часов стал почти невозможным, люди бросились в метро. Из-за этого в пиздемке образовалась толпа, а на "Вокзальной" можно было наблюдать за почти огромной очередью только для того, чтобы войти на станцию.

Смотрите видео очереди на вход на станцию метро "Вокзальная" в Киеве:

Где в Киеве трудно проехать вечером 18 августа

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);

Проспект Победы (от метро "Святошин" до "Брестской", а также от "Политехнического института" до Воздухофлотского путепровода);

Улица Вадима Гетьмана;

Чоколовский бульвар;

Проспект Любомира Гузара;

Улица Николая Трублаини;

Улица Симиренко;

Проспект Валерия Лобановского;

Улица Короленковская;

Улица Николая Гринченко;

Бульвар Леси Украинки;

Бульвар Тараса Шевченко;

Улица Жилянская;

Улица Саксаганского;

Улица Владимирская;

Улица Коцюбинского;

Улица Бульварно-Кудрявская;

Улица Ярославов Вал;

Улица Большая Житомирская;

Набережное шоссе;

Владимирский спуск;

Улица Набережно-Крещатицкая;

Улица Константиновская;

Улица Глыбочицкая;

Улица Сечевых Стрельцов;

Улица Вячеслава Чорновила;

Улица Ильенко;

Улица Елены Телиги;

Улица Дегтяревская.



Пробки в Киеве вечером 18 августа / Скриншот Google maps