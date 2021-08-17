О неприятном инциденте сообщили в телеграмме "Киева", отметив, что уже создали резервную страницу. Из-за чего именно было заблокировано сообщество, до сих пор неизвестно.

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Официальной позиции Фейсбука владельцы и администраторы не получили.

Вероятно, из-за терроризма

В комментарии Kyiv Media авторы сообщества рассказали, что изначально все администраторы получили бан за подозрительную активность.

Пока длилась проверка аккаунтов, "Киев Оперативный" уже заблокировали.

Затем мы подключили некоего вип админа Фейсбука, который занимается пабликом, и он в телефонном режиме сказал нам, что страница удалена из-за терроризма,

– отметили администраторы.

Сообщество "Киев оперативный" создали в 2016 году. На странице публиковали фото и видео очевидцев различных инцидентов. В сообществе постоянно появлялись фото и видео с мест ДТП, убийств, краж и других не совсем приятных событий. Вполне, вероятно, что фейсбук заблокировал страницу именно из-за публикации подобного контента.