Из-за ветра в аэропорту "Киев" сбился график движения самолетов

В Международном аэропорту "Киев" ("Жуляны") сбился график движения самолетов из-за непогоды. Администрации аэропорта пришлось внести коррективы 18 января.

Сколько продлятся задержки и отмена некоторых рейсов, пока неизвестно. В аэропорту пообещали, что исправят ситуацию, как только погода стабилизируется.

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Ветер разрушает планы

В "Жулянах" уточнили, что некоторые рейсы пришлось отменить из-за сильных порывов ветра. Однако сложные метеоусловия повлияли лишь на часть из них.

Да, это касается самолетов на прилет. Это же погода,

– отметили в пресс-службе аэропорта.

Какие рейсы отменили или задерживаются

Судя по информации на сайте аэропорта "Киев", сейчас отменены следующие рейсы:

Лисабон;

Вроцлав;

Вильнюс;

Пардубице;

Мемминген.

Перевозка на всех этих направлениях осуществлялась лоукостером WizzAir.

Кроме того, аэропорт предупредил о задержке рейсов из Рима и Вены.



Аэропорт "Киев" отменил ряд рейсов, которые должны были прибыть, из-за плохой погоды / Скриншот страницы



Некоторые рейсы из-за сильного ветра задерживаются / Скриншот страницы