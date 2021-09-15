"Японское гачимучи": возле общежития в Киеве полуобнаженные студенты устроили шоу

Вблизи общежития КПИ студенты устроили необычное шоу. Они в полуобнаженном виде организовали надуманную схватку. На видео видно, что ребята не хотели драться, они просто дурачились.

В сети это назвали примером из японской субкультуры гачимучи. Шоу состоялось 15 сентября. За ним следили студенты и пожилые люди.

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Полуголые с плетью

На записи видно двух полуобнаженных студентов на улице. Один из них в руках держит плеть и притворно бьет ею другого. Ребята перевязали себя кожаными шнурками. В сети предположили, что это признак гачимучи.

Гачимучи – это интернет-мем и субкультура, зародившаяся в августе 2007 года в Японии. Мем основан на низкобюджетных порнофильмах 1990-х годов. Основной сюжет таких видео – надуманный конфликт между двумя или несколькими героями, который перерастает сначала в борцовский поединок, а затем и в гомосекс. В 2016 году феномен получил распространение во всем мире.

В сети людей развеселила эта ситуация. Кто-то считает, что они снимали видео в тиктоке, а кто-то говорит – просто дурачились.

Как студенты КПИ устроили полуобнаженное шоу: смотрите видео