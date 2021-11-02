По данным следствия, речь идет о неиспользованных компанией-теплопоставщиком 1,9 миллиона гривен субсидий. Бывшего чиновника могут посадить на 5 лет и оштрафовать на сумму от 4 250 до 12 750 гривен.
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Инкриминируют бывшему главе департамента КГГА служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия.
Теплопоставщик обанкротился и не вернул деньги
- Правоохранители установили, что в 2017 – 2018 отопительном сезоне компания-поставщик тепла и горячей воды получила из бюджета Киева возмещение расходов населения.
- 1,9 миллиона гривен от этих средств предприятие не использовало, а впоследствии изменило юридический адрес и начало процедуру банкротства.
- Факт не расхода средств подтвердила ревизия Государственной аудиторской службы.
- Преступление бывшего главы департамента соцполитики КГГА, как говорят правоохранители, заключается в том, что чиновник не сделал все для взыскания с должника средств в судебном или внесудебном порядке.
Поскольку бюджет Киева не получил средства обратно, в отношении чиновника открыли уголовное производство. Досудебное расследование дела продолжается.
Задержали ли мужчину, в прокуратуре не сообщают.